Сыктывкар, 15 ноября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми коронавирус выявили у 383 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Наибольший прирост зафиксирован в Сыктывкаре — 101 и Ухте — 84. Под медицинским наблюдением находятся 12 227 человек.

Официально в республике подтверждено 2 102 случая летального исхода у пациентов с коронавирусом, один из них был зафиксирован накануне, 14 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 38 420 человек.