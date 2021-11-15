Афины , 15 ноября, 2021, 14:50 — ИА Регнум. Бегун Костас Гелаузос стал самым быстрым греком в 38-й Афинской аутентичной марафонской гонке, состоявшейся в воскресенье, 14 ноября. Гелаузос побил давний рекорд с результатом 2:16:49 на трассе, которая начинается в Марафоне, Восточная Аттика, и заканчивается на стадионе Панафинаикос в Афинах. Об этом сообщает AMNA.

Античный бег

Гелаузос побил рекорд спортсмена Никоса Полиаса, который закончил гонку во время Олимпийских игр 2004 года в Афинах с результатом 02:17:56. Полиас был среди тех, кто поздравлял Гелаузоса после победы в минувшей гонке.

За Гелаузосом (спортклуб Панафинаикос) последовал Панайотис Бурикас из спортивной команды Мессиниакоса с результатом 02:22:33 и Хараламбос Пицолис из спортивной команды Илиссоса с 02:24:05.

Среди греческих женщин бегунья Глория Привилегио из спортивной команды Глифады заняла первое место с результатом 02:41:30, что стало ее первой победой в гонке за всю историю. За ней последовали Катерина Ассимакопулу из команды Миконоса с 02:48:12 и Василики Константопулу из команды Неаполи с 02:51:32.

Марафон прошел после годичного перерыва, вызванного пандемией. Забег Аутентичного марафона начинается в исторической отправной точке в городе Марафон.