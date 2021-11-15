Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM В Свердловской области мемориальную компанию обязали установить надгробный памятник фронтовику. Об этом сообщили в областной пресс-службе военной прокуратуры.

Красная звезда на обелиске

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На памятник ветерану из федерального бюджета выделили 36 тысяч рублей. О проведении работ был заключен договор с мемориальной компанией. Однако та свои обязательства не выполнила. Работы были затянуты на полтора года. А памятник после изготовления оказался с дефектами.

Военная прокуратура внесла предписание врио военного комиссара об устранении нарушений. Памятник ветерану на месте захоронения установили. Все дефекты памятника были устранены.