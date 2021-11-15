Уфа, , 14:29 — REGNUM Деятельность четырех торгово-развлекательных центров приостановили в Башкирии по итогам проверки соблюдения противоэпидемиологических мероприятий в условиях распространения коронавируса. Об этом 15 ноября сообщила руководитель Роспотребнадзора по республике Анна Казак.

Сидячие места в торговом центре «Океания» закрыты Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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По её словам, в городе Ишимбае приостановили деятельность торгового центра «Палуба» (на 20 суток), в Бирске — гостевого дома «Шатлык» (на 30 суток), в Баймаке — ТЦ «Грант» (на трое суток) и в Стерлитамаке — ТСК «Вокзальный» (на семь суток).

Казак отметила, что нарушения были выявлены в части несоблюдения масочного режима, дезинфекционного режима и дистанцирования.

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что руководство республики продолжит применять жесткие меры по отношению к нарушителям.

«Беспощадно будем действовать и дальше. Те учреждения, которые нас не слышат и не соблюдают режим, мы будем закрывать. Неприятное решение, я сам всегда за то, чтобы поддержать бизнес, но сейчас другого пути у нас нет. История рассудит», — заявил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии возобновляют диспансеризацию взрослого населения.