Москва, , 14:24 — REGNUM Выгодное для всех пользователей банковских карт Visa событие произойдет 1 апреля 2022 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM учредитель цифровой экосистемы DBX Игорь Захаров.

Visa Acn.com.ve

«С этого дня будет полностью отменена комиссия за переводы денежных средств между владельцами карт данной платежной системы. Чем это грозит системе быстрой платежей (СБП) которую запустил ЦБ РФ?

Тот факт, что СБП от Центробанка набирает популярность у россиян (за III квартал 2021 года сумма переводов составила более 1,5 трлн рублей) заставил руководство платежной системы VISA пойти на этот шаг.

Если рост популярности системы быстрый платежей Центробанка будет продолжаться (а он составил + 30% за III квартал 2021 года к результатам II квартала), то сервис от VISA перестал бы пользоваться популярностью в России, а терять столь жирный кусок пирога, платежная система не намерена.

Ранее аналогичные действия произвела международная платежная система Mastercard, и VISA пошла по ее стопам.

Данные действия со стороны международных платежных систем не должны остаться без ответа отечественной банковской системы.

Скорее всего, в ближайшее время можно ожидать пересмотра системы комиссий банков в России, связанных с переводами между владельцами банковских продуктов в целом и системы быстры платежей в частности», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, международная платежная система Visa с 1 апреля 2022 года откажется от комиссии для банков за переводы денежных средств с карты на карту по номеру телефона.

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