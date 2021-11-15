Мурманск, , 14:22 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 275 носителей коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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По данным штаба, лидер по приросту заболевших — областной центр. Там инфекцию подтвердили у 77 человек. Всего на лечении с ковидом находится 17 201 житель региона.

За сутки жертвами коронавируса стали семь человек, всего с начала пандемии ковид унес 2445 жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманский губернатор ушел на самоизоляцию из-за выявленного в окружении коронавируса.