Одинцово, Московская область, , 14:23 — REGNUM Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 15 ноября сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 234 человека. Следом за Одинцово идет Балашиха, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 187 человек. На третьем месте расположилось Пушкино, где COVID-19 диагностировали у 146 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 2666 новых случаев COVID-19. Отметим, что по состоянию на 15 ноября в семи городских округах региона не было обнаружено ни одного нового случая коронавирусной инфекции.

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