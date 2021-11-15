Баку, 15 ноября, 2021, 14:22 — ИА Регнум. ВС Азербайджана установили два новых поста на границе с Арменией. Об этом 15 ноября сообщает агентство Report.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным издания, один пост разместили в селе Эйвазлы Губадлинского района, а другой — в селе Газанчы Зангеланского района. Журналистам в погранслужбе пообещали организовать медиатур на новые посты.

Накануне в Армении также сообщили, что азербайджанские силовики установили новый пост возле города Капан. Они перекрыли участок трассы на Чакатен, рядом с которой находится Казанчи. По информации мэра Капана Геворка Парсяна, из-за это поста жителям шести сёл для сообщения с районным центром придется вместо нескольких километров преодолевать 150.

Стоит отметить, что 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана также установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода. В октябре там сделали таможенные пункты.