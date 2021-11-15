Нальчик, , 16:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии вновь открыт ковидный госпиталь в районной больнице города Чегема. Он функционировал в особо трудные периоды борьбы с новой опасной инфекцией летом 2020 года, а также с сентября 2020 года по февраль 2021 года, сообщили 15 ноября в пресс-службе регионального минздрава.

В больнице Mil.ru

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«В виду растущего числа новых заражённых коронавирусом, министерством здравоохранения КБР было принято решение о возобновлении работы госпиталя», — говорится в сообщении ведомства.

Всего в госпитале создано 120 коек для лечения пациентов с COVID-19, из которых 60 — оснащены кислородом. В настоящее время в Кабардино-Балкарии работают семь ковидных госпиталей. Общее число мест в них составляет 1733. По данным на 14 ноября, помощь в лечении оказывалась 1423 пациентам.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе 15 ноября, в Кабардино-Балкарии за прошедшие сутки выявлено ещё 135 заразившихся коронавирусом, выздоровели за эти же сутки 102 человека, скончались пятеро.