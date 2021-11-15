Норидж, Великобритания, 15 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Главным тренером английского футбольного клуба «Норвич» назначен Дин Смит. Об этом 15 ноября сообщает пресс-служба команды.

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Отмечается, что контракт с 50-летним специалистом рассчитан на 2,5 года. Ранее, 6 ноября, «Норвич» объявил об уходе Даниэля Фарке с поста главного тренера.

Смит с 2018 по 2021 год возглавлял «Астон Виллу», а 7 ноября он был отправлен в отставку после пяти поражений подряд в чемпионате Англии. Под его руководством команда вернулась в АПЛ, а также дошла до финала Кубка лиги.

В настоящее время «Норвич» занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. На счету команды пять очков в 11 матчах.