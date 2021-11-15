Москва, 15 ноября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Часть грузов, которые ранее проходили через Суэцкий канал, переключились на российские акватории, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный морской путь

Зампред правительства провёл заседание президиума государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Он рассказал, что стоимость перевозок по Суэцкому каналу в 2021 году выросла в несколько раз.

«Поэтому значительная часть грузов пришла в наши акватории. При правильной организации работы это даёт нам большой шанс для развития логистических возможностей и экономики Российской Федерации», — сказал Трутнев.

Он отметил необходимость уделить особое внимание безопасности Северного морского пути.