Джакарта, , 14:18 — REGNUM Согласно данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 221 случай заражения коронавирусом, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По состоянию на 15 ноября 2021 года в Индонезии выявлено 4 251 076 носителей SARS-CoV-2.

Кроме того, коронавирусом за сутки переболели 706 человек. Всего побороть коронавирус в стране смогли 4 098 884 человека.

В период с 14 по 15 ноября от COVID-19 скончались 11 человек. Всего эпидемия унесла жизни 143 670 жителей Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения ИндонезииБуди Гунади Садикинзаявил, что таблетки от COVID-19 планируется доставить в Индонезию к концу 2021 года.

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