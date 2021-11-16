Ульяновск, , 08:57 — REGNUM В ульяновском центре профессиональной патологии организуют пункт вакцинации и будут проводить углубленную диспансеризацию пациентов с ковидом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник будут проводить углубленную диспансеризацию переболевших ковидом Ulgov.ru

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Глава региона Алексей Русских поручил открыть новый пункт вакцинации в центре профпатологии, который будет работать с 18 ноября после полудня.

Главный врач учреждения Елена Фалина, чьи слов приводятся в сообщении, заверяет, что в новом пункте вакцинации будут разведены потоки посетителей: организуют зоны ожидания, заполнения анкет, осмотра врача и вакцинации.

Кроме того, в Центре профессиональной патологии теперь могут пройти углубленную диспансеризацию пациенты двух поликлиник и одной больницы Ульяновска, переболевшие COVID-19. Власти заявляют, что для предотвращения очередей они будут приглашаться врачами по телефону.

По последним данным властей (на 15 ноября), прививку от ковида сделали 501 630 жителей Ульяновской области, в том числе вакцинацию двумя компонентами прошли 343 255 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работают 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, сформировано более 30 выездных бригад.

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