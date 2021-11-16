Ульяновск, 16 ноября 2021, 08:57 — REGNUM В ульяновском центре профессиональной патологии организуют пункт вакцинации и будут проводить углубленную диспансеризацию пациентов с ковидом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник будут проводить углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ульяновский областной центр профпатологии, где для разгрузки поликлиник будут проводить углубленную диспансеризацию переболевших ковидом
Ulgov.ru

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Глава региона Алексей Русских поручил открыть новый пункт вакцинации в центре профпатологии, который будет работать с 18 ноября после полудня.

Главный врач учреждения Елена Фалина, чьи слов приводятся в сообщении, заверяет, что в новом пункте вакцинации будут разведены потоки посетителей: организуют зоны ожидания, заполнения анкет, осмотра врача и вакцинации.

Кроме того, в Центре профессиональной патологии теперь могут пройти углубленную диспансеризацию пациенты двух поликлиник и одной больницы Ульяновска, переболевшие COVID-19. Власти заявляют, что для предотвращения очередей они будут приглашаться врачами по телефону.

По последним данным властей (на 15 ноября), прививку от ковида сделали 501 630 жителей Ульяновской области, в том числе вакцинацию двумя компонентами прошли 343 255 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области работают 44 стационарных и восемь мобильных пунктов вакцинации, сформировано более 30 выездных бригад.

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