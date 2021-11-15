Рим, , 15:19 — REGNUM Давид Дамиано, солист итальянской группы Maneskin появился на красной ковровой дорожке премии MTV Europe Music Awards 2021 в чулках. Пользователи Сети 15 ноября активно обсуждают его наряд.

Давид Дамиано Скриншот с YouTube

Эпатажный костюм Давида Дамиано спровоцировал появление множества интернет-шуток. Пользователи Сети предполагают, что артист просто не успел полностью одеться к началу мероприятия.

https://twitter.com/SarcasmReligion/status/1459984946249048064

https://twitter.com/lol_beu/status/1460118125031088128

«Дамиано, дорогой, ты не простудишься?» — интересуется пользователь с ником «сборник шуток про генри кавилла».

«Я конечно извиняюсь, но… Дамиано, а что так скромно? Надо было вообще голым прийти», — шутит пользователь генералиссимус очевидности

ИА REGNUM напоминает, что группа Maneskin представляла Италию на конкурсе «Евровидение-2021». Коллектив занял первое место с песней Zitti e buoni.

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