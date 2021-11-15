Таллин, , 14:12 — REGNUM C понедельника, 15 ноября, Эстония допускает на свою территорию только вакцинированных граждан Украины. Об этом сообщил эстонский портал ERR со ссылкой на распоряжение министерства иностранных дел.

Вакцина

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Подчеркивается, что такое ограничение введено в отношении туристов. Украинцы, планирующие приехать в Эстонию на работу или учебу по официальным приглашениям, смогут это сделать без вакцинации, но при выполнении особых правил.

Правила заключаются в ограничение свободы передвижения (карантином) сроком на десять дней и связаны с показателем кумулятивной заболеваемости в стране отправления. До сих пор граждане Украины допускались в Эстонию по результатам обязательных тестов на коронавирус и самоизоляции.

Сообщается, что запрет на въезд в Эстонию невакцинированным гражданам вводится и в отношении Сингапура.

С 15 ноября 2021 года въехать в Эстонию без каких-либо ограничений можно будет лишь из трех европейских государств: Испании, Мальты и Ватикана. Из неевропейских стран в Эстонию можно въехать без применения ограничений из ОАЭ, Аргентины, Бахрейна, Катара, Колумбии, Кувейта, Южной Кореи, Намибии, Перу, Руанды, Саудовской Аравии, Тайваня и Новой Зеландии.