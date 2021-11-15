Москва, , 14:12 — REGNUM Слова президента России Владимира Путина об осложнении отношений с Белоруссией в случае, если власти республики решат перекрыть газа Европе, не означают, что Москва сократит прокачку газа через эту страну после ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2». Об этом 15 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Нет, не означают», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

По его словам, глава государства выразил надежду и уверенность, что это никоим образом не повлияет на транзит газа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил приостановкой транзита российского газа, идущего по трубопроводу «Ямал — Европа» через белорусскую территорию, если Евросоюз решит ввести новые санкции в отношении Минска.

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