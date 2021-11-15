Махачкала, , 16:03 — REGNUM В Дагестане задержан советник генерального директора электросетевой компании ООО «Дагэнержи» Замир Абдурагимов. Его подозревают в мошенничестве на сумму свыше 300 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, пишут «Махачкалинские известия».

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что в Дагестане возбуждено уголовное дело о хищениях электроэнергии, в которых была замешана компания «Электрон». Как стало известно правоохранителям, коммерческое предприятие в отсутствие договоров с абонентами поставляло им энергоресурс, а полученные от продажи денежные средства при этом присваивало.

За год было похищено электроэнергии на 300 млн рублей. По данным следствия, в деле были замешаны и сотрудники компаний «Дагэнержи» и «СЭНБА». В настоящее время на счета компаний «Электрон» и «Дагэнержи» надложен арест для обеспечения возмещения нанесенного компании «Россети Северный Кавказ» ущерба.

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