Екатеринбург, 15 ноября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. В Екатеринбурге приступили к строительству ледового городка. Для проведения работ, в столице региона перекрыли площадь 1905 года. Парковка здесь будет закрыта до конца января, сообщают СМИ.

God2018.su Ледовый городок в Екатеринбурге

Открытие ледового городка состоится 29 декабря. На площади 1905 года появится 12 ледяных горок и ледяной замок. Здесь установят скульптуры лошадей. Деда Мороза и Снегурочки. Сделают ледяной лабиринт для детей. Если эпидемиологическая обстановка не ухудшится, то ребят ждет салют и насыщенная конкурсная программа.

А вот понадобится ли для посещения площадки QR-код — пока неизвестно. В мэрии Екатеринбурга сообщили, что уличные мероприятия пока не ограничены системой кодов. Однако, начальник Управления культуры Администрации Екатеринбурга Алексей Марков отметил, что на мероприятии не может присутствовать более 500 человек.

Напомним, в прошлом году ледовый городок открывали без особых торжеств. Это было связано с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе.