Тимашевский район, Краснодарский край, 15 ноября 2021, 14:08 — REGNUM Житель Тимашевска Краснодарского края, прикованный к инвалидному креслу, сам смастерил подъёмный механизм, чтобы подниматься в свою квартиру на третьем этаже. Видео 14 ноября разлетелось по социальным сетям.
70-летний мужчина, по данным СМИ, инженер по образованию, сам нарезал, сварил и установил приспособление для подъёма инвалидного кресла — с его помощью он попадает на балкон своей квартиры на третьем этаже.
15 ноября с жителем Тимашевска встретился глава города Николай Панин, о чём он сам написал на своей странице в instagram.
Николай Панин добавил, что пенсионер ни в чем не нуждается — он сам водит автомобиль, продолжает работать на одном из крупнейших предприятий Тимашевска, кроме того, рядом с ним живёт его сын.
Вместе с тем, Александр Васильевич рассказал мэру и прокурору о проблемах, с которыми он сталкивается при посещении, например, магазинов — власти обещали решить проблему оперативно.
В комментариях пользователи выразили восхищение Александром Васильевичем, а также беспокойство безопасностью конструкции подъёмника, которым он пользуется.
https://www.instagram.com/p/CWSjJeRKfUY/
«Вызывает беспокойство безопасность конструкции. Например от порывистого ветра», — написал пользователь elonakov_rheumatologist.
«Александр Васильевич молодец, всегда на позитиве, не смотря на трудности со здоровьем! Всегда его в пример ставлю тем, кто ноет, что устал…» — прокомментировал другой пользователь.
«Таких людей мало!» — добавил ещё один участник обсуждения.