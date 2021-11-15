Тимашевский район, Краснодарский край, 15 ноября, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Житель Тимашевска Краснодарского края, прикованный к инвалидному креслу, сам смастерил подъёмный механизм, чтобы подниматься в свою квартиру на третьем этаже. Видео 14 ноября разлетелось по социальным сетям.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Инвалидная коляска

70-летний мужчина, по данным СМИ, инженер по образованию, сам нарезал, сварил и установил приспособление для подъёма инвалидного кресла — с его помощью он попадает на балкон своей квартиры на третьем этаже.

15 ноября с жителем Тимашевска встретился глава города Николай Панин, о чём он сам написал на своей странице в instagram.

«Сегодня вместе с заместителем прокурора встретился с жителем Тимашевска, который вчера стал героем социальных сетей. Александр Васильевич своими руками смастерил приспособление, с помощью которого поднимается на инвалидной коляске в свою квартиру на третьем этаже. Сразу отвечу на гневные комментарии в различных пабликах — ничего незаконного в сооружении Александра Васильевича нет, следовательно, никаких проверок не будет. Мужчина, сам того не желая, оказался в центре внимания общественности, поэтому просит журналистов и блогеров не тревожить его», — написал мэр Тимашевска.

Николай Панин добавил, что пенсионер ни в чем не нуждается — он сам водит автомобиль, продолжает работать на одном из крупнейших предприятий Тимашевска, кроме того, рядом с ним живёт его сын.

«От установки пандуса в подъезде отказался. Говорит, что ему он не нужен. О социальной помощи тоже пока не думает, по дому все делает сам», — уточнил Панин.

Вместе с тем, Александр Васильевич рассказал мэру и прокурору о проблемах, с которыми он сталкивается при посещении, например, магазинов — власти обещали решить проблему оперативно.

«Мужчина всегда на позитиве, передвигается на машине и коляске по городу. Коляска, правда, износилась, но, думаю, ситуацию исправим. Александр Васильевич всегда что-то мастерит, не сидит на одном месте, активно пользуется интернетом. Говорит, что движение — это жизнь», — добавил Панин.

В комментариях пользователи выразили восхищение Александром Васильевичем, а также беспокойство безопасностью конструкции подъёмника, которым он пользуется.

https://www.instagram.com/p/CWSjJeRKfUY/

«Вызывает беспокойство безопасность конструкции. Например от порывистого ветра», — написал пользователь elonakov_rheumatologist.

«Александр Васильевич молодец, всегда на позитиве, не смотря на трудности со здоровьем! Всегда его в пример ставлю тем, кто ноет, что устал…» — прокомментировал другой пользователь.

«Таких людей мало!» — добавил ещё один участник обсуждения.