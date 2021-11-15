Москва, , 14:08 — REGNUM Анонсирование отказа платежной системы Visa от комиссии за переводы по телефонному номеру с 1 апреля 2022 года является отголоском конфликта с крупнейшим онлайн-ретейлером Wildberries, установившим льготные комиссии для оплаты товаров с помощью российских платежных систем: «МИР», заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Сотовая связь (сс) Fotorech

«Системы быстрых платежей Банка России и SberPay. Рынок денежных переводов занимает в России значительное место по объему выполняемых транзакций. В 2020 году россияне перевели друг другу 53,6 трлн руб.

За 2020 год объем денежных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) вырос в 15 раз и составил 795 млрд руб. Общий показатель денежных переводов увеличился на 27,2% против роста на 29,8% за 2019 год.

По данным Банка России. в III квартале 2021 года физические лица перевели через СБП порядка 1,4 трлн руб., а в IV rвартале эта цифра может составить 2 трлн руб. Ежеквартальный рост этого сегмента рынка платежей составляет 30−40%, при этом Банк России наращивает на нем свое присутствие, постепенно вытесняя с него своих конкурентов.

Существенное влияние на пользователей оказывают бесплатный лимит на такие переводы в размере до 100 тыс. руб. и удобство их использования. Рост количества платежей через СБП не может не беспокоить международные платежные системы.

Активный рост объема переводов через платежную систему быстрых платежей Банка России привел к тому, что с 1 апреля 2022 года комиссия, взимаемые платежной системой Visa с банков, при переводах клиентов банков по номеру телефона с карты на карту, как декларирует Visa, обнулится.

При этом величина комиссии за перевод средств с карты на карту, устанавливаемые банками для своих клиентов, сохраниться. У платежной системы Mastercard комиссия уже находится на нулевом уровне.

Планируемые изменения, вводимые системой Visa, безусловно, приведут к изменения в тарифной политике кредитных организаций. Расходы банков на комиссии платежных систем по переводам на карту по номеру телефона в настоящее время составляют лишь небольшую часть в общей сумме тарифа, снимаемого с клиента — на уровне 10 центов плюс 0,05% за переводы внутри страны. С клиента банками берется не менее 1% от суммы перевода.

Сервис по переводу денег с карты на карту впервые был запущен платежной системой Mastercard в 2018 году. Чуть позднее аналогичные сервис были запущены системой Visa. Система быстрых платежей Банка России была запущена в 2019 году.

В платежной системе Visa считают, что принятое решение соответствует рыночным реалиям ведения бизнеса в России и позволит кредитным организациям составить конкуренцию СБП Банка России на этом сегменте рынка банковских переводов», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года международная платежная система Visa откажется от комиссии для банков за переводы денежных средств с карты на карту по телефонному номеру.

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