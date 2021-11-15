Таллахасси, США, 15 ноября 2021, 14:05 — REGNUM Губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис 15 ноября проведет внеочередное заседание местных законодателей для принятия закона о блокировании обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает The Hill.
По данным американских СМИ, на рассмотрении находятся четыре законопроекта, которые увеличат штрафы для предприятий, местных органов власти и других компаний, требующих вакцинации работников от COVID-19, а также школ, требующих ношения масок.
О проведении такого заседания было объявлено еще в октябре. Тогда ДеСантис объяснил свое решение защитой работников штата.
Это уже не первый демарш ДеСантиса в отношении проводимого Вашингтоном курса. Так, недавно губернатор Калифорнии заявил, что подал в суд на администрацию Байдена из-за обязательной вакцинации.
Республиканцы по всей стране сопротивлялись введению вакцины для служащих и медицинских работников, но лишь немногие из них проводят столь же решительный курс, как ДеСантис.