Таллахасси, США, , 14:05 — REGNUM Губернатор Флориды, республиканец Рон ДеСантис 15 ноября проведет внеочередное заседание местных законодателей для принятия закона о блокировании обязательной вакцинации от коронавируса, сообщает The Hill.

По данным американских СМИ, на рассмотрении находятся четыре законопроекта, которые увеличат штрафы для предприятий, местных органов власти и других компаний, требующих вакцинации работников от COVID-19, а также школ, требующих ношения масок.

О проведении такого заседания было объявлено еще в октябре. Тогда ДеСантис объяснил свое решение защитой работников штата.

«В конечном счете вы не должны становиться объектами дискриминации из-за решений, принятых по вопросу своего здоровья», — указал ДеСантис на пресс-конференции в октябре, объявив о проведении специальной сессии.

«Мы хотим защитить людей. Мы хотим дать понять, что во Флориде ваше право зарабатывать на жизнь не зависит от того, какой выбор вы делаете в отношении этих уколов», — добавил он.

Это уже не первый демарш ДеСантиса в отношении проводимого Вашингтоном курса. Так, недавно губернатор Калифорнии заявил, что подал в суд на администрацию Байдена из-за обязательной вакцинации.

Республиканцы по всей стране сопротивлялись введению вакцины для служащих и медицинских работников, но лишь немногие из них проводят столь же решительный курс, как ДеСантис.