Уфа, , 14:06 — REGNUM Переписью населения в Башкирии, по предварительной информации, охвачено свыше 4,1 млн человек. Об этом 15 ноября сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Перепись населения Правительство Республики Алтай

По словам Хабирова, в республике завершилось важнейшее и масштабное мероприятие, большая государственная задача была выполнена.

«Благодаря проведению дотошной переписи, мы за 4,1 миллиона человек перевалили», — заявил глава региона, поблагодарив всех, кто участвовал в переписи населения.

Отмечается, что Башкирия вошла в число регионов-лидеров по участию в переписи.

«Республика сохраняет седьмое место в стране по численности населения. Только перепись определяет общую численность, дает, что называется, полную картину», — напомнил руководитель территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Башкирии Акрам Ганиев.

Сообщается, что благодаря цифровым технологиям, предварительные итоги переписи населения будут известны в апреле следующего года, а полные итоги станут известны до конца 2022 года. В то время как ранее на это требовалось три-четыре года.