Абакан, , 14:04 — REGNUM В Хакасии по состоянию на 15 ноября от коронавируса привиты 216 585 человек. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском минздраве, получили обе дозы вакцины, завершили вакцинацию 163 072 человека.

Вакцинация Yarregion.ru

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Вакцинация от COVID-19 в республике идёт в штатном режиме, подчеркнули в минздраве, добавив, что в среднем за сутки в прививочные пункты обращаются по 2,5 тысячи человек.

Исполнение плана вакцинации на сегодняшний день составляет 61,3%. Доля привитых среди граждан старше 60 лет составляет 53,5%.

Напомним, по данным федерального оперштаба, в регионе по состоянию на 15 ноября выявлено 47 059 носителей коронавируса, выздоровели 37 468 человек, скончались 1465 ковид-пациентов.

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