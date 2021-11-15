Москва, , 14:03 — REGNUM Рост цен на алкоголь приведет к росту смертности среди граждан, считает депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина»).

Алкоголь Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

"Чем выше цена спиртного в магазинах, тем дешевле жизнь человеческая. В России регулярно происходят случаи массового отравления контрафактной сивухой, а уж в индивидуальном порядке это происходит практически ежедневно. И если Минфину удастся продавить очередное повышение цен на алкоголь, смертей среди неблагополучной и бедной части россиян станет еще больше», — рассуждает Журавлёв в Facebook.

По его мнению, нужны механизмы сдерживания цен в этой сфере.

«Это может быть фиксированная ставка акцизов на алкогольную продукцию и другие подобные меры», — предлагает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минфин предложил повысить с 1 января 2022 года минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку и коньяк. Повышение цен на алкоголь в России является вопросом экономической целесообразности, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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