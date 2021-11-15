Москва, 15 ноября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. «Автодор» в последние годы смог существенно оптимизировать технологию строительства автодорог. Об этом 15 ноября заявил руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Admoblkaluga.ru В совещании принял участие председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко

«Я могу сказать, что за последние несколько лет… Вы знаете, мы даже ломаем некоторые стереотипы, в которых раньше жили, и даже в другой раз не задумывались о том, почему мы принимаем такие решения», — заявил Петушенко.

По его словам, на это повлияло знакомство с новой техникой и новыми подходами.

«Ведь самое главное в том, что за один рубль, грубо говоря, надо построить больше. Надо как можно больше использовать ресурсов, которые есть у нас, которые существуют, для того чтобы оптимизировать решения», — указал он.

«Конкретно могу сказать по трассе Москва — Нижний Новгород — Казань: мы убрали очень много избыточных технических решений, которые были в старые времена. Мы понизили насыпь дорожную, потому что она считалась в 30-х годах по снегозаносимости, а сегодня техника у нас просто великолепная по снегозащите, снизили объёмы, снизили стоимость работ, убрали многие искусственные сооружения, что позволяет нам за меньшие деньги сделать больше», — пояснил Петушенко.