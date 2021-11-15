Ташкент, , 14:01 — REGNUM В Узбекистане началась «Неделя толерантности», в рамках которой состоятся фотовыставки, кинопоказы, научные конференции, сообщает агентство МИД Узбекистана «Дунё».

Неделя проходит согласно указу президента Узбекистана от 15 ноября 2019 года «Об утверждении Концепции государственной политики Республики Узбекистан в области межнациональных отношений».

«Цель Недели — укрепление атмосферы дружбы и толерантности в нашем обществе, воспитание молодежи в духе любви и преданности отечеству, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям, развитие дружеских отношений с зарубежными странами», — говорится в публикации.

Сообщается, что в рамках недели пройдет серия культурно-просветительских мероприятий под девизом «Узбекистан — толерантная земля», в том числе презентация документального фильма «Земля дружбы», международная научно-практическая конференция «Межнациональное согласие и религиозная толерантность — гарантия социальной стабильности».

«Планируются книжная выставка «Чтение нас объединяет», фотовыставка «Общества дружбы: вчера и сегодня», научно-практические и образовательные мероприятия на тему «Мы — люди, живущие в одной стране» и другие мероприятия», — отмечается, в частности, в публикации.