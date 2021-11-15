Кызыл, 15 ноября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. В Туве за минувшую неделю зарегистрировано 487 новых случаев заражения коронавирусом, что на 0,8% меньше, чем на предыдущей неделе. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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«Ежесуточная заболеваемость держится на уровне 67−74, что говорит об отсутствии положительной динамики, а значит нет оснований для расслабления. Коллективный иммунитет в республике не достигнут, выполнение плана полного курса вакцинации составило 52,9%», — отметил глава ведомства Анатолий Югай.

Более того, снижаются темпы вакцинации от коронавируса среди граждан старше 60 лет. Всего к настоящему времени из этой категории вакцинировано менее 82% от плана или 24,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее республиканский минздрав предложил продлить время работы пунктов вакцинации от коронавируса для удобства посетителей.