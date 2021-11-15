Санкт-Петербург, 15 ноября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Определены победители трека «Культура» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Ими стали 14 управленцев из четырех регионов России.

АНО «Россия — страна возможностей» Григорий Заславский

Финал трека «Культура» прошел в Доме Беггровых в Санкт-Петербурге. В нем принимали участие 106 финалистов из всех регионов России.

Пройдя серию дистанционных испытаний, конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретились на очных состязаниях. В течение оценочного дня они в командах решали управленческие кейсы, предлагали решения актуальных проблем, с которыми ежедневно сталкиваются учреждения культуры и образования. Оценивали лидерские компетенции участников профессиональные эксперты.

Результаты оценочных мероприятий трека озвучил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Алексей Комиссаров. Автор «В конкурсе участвовали те, кто уже имеет управленческий опыт в сфере культуры и образования, а также руководители из других сфер, которые стремятся проявить себя в творческой среде. Одним из финалистов стал участник из Череповца, который 24 года успешно совмещает две профессии — металлурга и балетмейстера, и в двух должностях он руководит коллективами! Трек «Культура» объединяет людей, безгранично любящих свое дело и отдающих профессии все свои силы и время. По результатам испытаний победителями трека «Культура» стали 14 участников из 4 регионов России. 8 победителей из Москвы, 4 победителя из Санкт-Петербурга, 1 победитель из Архангельской области и 1 победитель из Орловской области. Все победители проходят в суперфинал конкурса», — сказал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»

Победителями стали участники от 23 до 46 лет.

Впервые в четвертом сезоне конкурса «Лидеры России» в числе победителей оказались супруги, это Дарья и Никита Семеновы из Москвы. Кроме того, Никита стал самым молодым финалистом трека, он работает в пресс-службе нефтегазовой компании «РНГ». Дарья более 7 лет проработала в музейной сфере, большую часть которых в Государственном историческом музее, сейчас она руководитель направления по внутренним коммуникациям и корпоративной культуре в ООО «Русатом карго».

Дарья Семенова. Автор «Когда я работала в историческом музее, я занималась развитием добровольческого движения, специфика моего проекта была в том, что я создавала «мостик» для студентов гуманитарных специальностей, молодых специалистов в культуру. Мне бы хотелось этот профориентированный проект продолжать. Сама идея «Лидеров России» мне очень близка из-за того, что конкурс направлен на работу с талантами», — отмечает

Также среди победителей Альберт Жалилов из Санкт-Петербурга — оперный певец, солист Оркестра Национальной гвардии Российской Федерации, заслуженный артист Республики Татарстан. Помимо этого, он организует музыкальные фестивали в разных регионах России. Сейчас Альберт получает степень MBA.

Альберт Жалилов. Автор «Я очень рад стать победителем. Возможно, это станет хорошим примером для других артистов. Нужно изучать свою страну, нужно понимать, как работает культура. Выход на сцену — это кульминация, точка настоящего творчества, но этому сопутствует огромное количество ступеней, которые приводят артиста сюда, и огромное количество людей, которые работают над этим. Мне кажется, что важно понимать специфику этой работы, чтобы разговаривать с этими людьми на одном языке и понимать сложность их работы», — отметил

В день развития конкурса с финалистами пообщались наставники трека — Ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский, директор Музея Победы Александр Школьник, Директор Российской государственной библиотеки для молодежи Ирина Михнова.

Григорий Заславский. Автор «Без наставничества в театре невозможно. Однажды меня спросили: по каким учебникам учатся режиссеры в ГИТИСе? А они не учатся по учебникам, они учатся у Кудряшова, у Каменьковича, у Женовача, у Бутусова и других мастеров. Каждый из них — «ходячий учебник». Я говорю про театр, но это очень важно и в управлении, особенно в сфере культуры, без передачи знаний из рук в руки ничего не получится», — отметилректор Российского института театрального искусства — ГИТИС

Для финалистов прошли лекции и панельные дискуссии, посвященные вопросам развития культуры и креативных индустрий в России. Вместе с наставниками в мероприятиях приняли участие известные общественные и культурные деятели — заместитель начальника Управления президента РФ по общественным проектам Александр Журавский, директор Центрального выставочного зала «Манеж» Павел Пригара, генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, директор Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» Айрат Тухватуллин.

Победители получат возможность поработать с наставниками из числа ведущих деятелей культуры, претендовать на должности в Министерстве культуры РФ, региональных ведомствах, подведомственных научных и учебных учреждениях, принять участие в крупнейших международных культурных форумах и выставках, а также пройти стажировку в центральном аппарате Министерства культуры РФ и подведомственных ему учреждениях. Финалисты получат сертификаты на прохождение образовательных программ и стажировок в ведущих вузах и научных организациях отрасли культуры.

Мероприятие прошло с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, площадка мероприятия стала COVID-free зоной, все участники имели при себе QR-код вакцинации или QR-код переболевшего.