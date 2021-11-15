Берлин, , 13:59 — REGNUM В Германии представители «светофорной» коалиции берут на себя бразды правления: согласно их новым планам, в стране будут введены ограничения на контакты для невакцинированных людей. Об этом сообщило немецкое агентство ZDF 15 ноября.

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«В выходные, ввиду высокого числа заражаемости коронавирусной инфекцией, коалиционные силы Ampel согласовали дальнейшие меры: … обязательство удаленной работы, ограничения на близкие контакты», — заявил Дирк Визе, заместитель лидера парламентской группы СДПГ.

Сторонники «светофора» ужесточили свои планы по изменению закона о защите от инфекций. Кроме того, планируется ввести особое положение для целого ряда федеральных земель, характеризующихся высоким показателем заражаемости COVID-19.

В целом данные меры вводятся в первую очередь для невакцинированных, что также включает ограничения проезда в общественном транспорте.

Ранее председатель «зеленых» Роберт Хабек заявил:

«Мы расширяем инструментарий, в том числе в отношении предложений, внесенных в первом чтении в бундестаг. У непривитых лиц должна быть возможность предотвратить контакт, даже если 25 ноября истечёт особый статус эпидемической ситуации национального масштаба».