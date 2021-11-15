Архангельск, 15 ноября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский поручил профильным ведомствам подготовить проект создания в регионе федерального центра арктической медицины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

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«Базовой организацией центра по нашему предложению должен стать Северный государственный медицинский университет. К созданию центра могут подключиться специалисты лаборатории Института физиологии природных адаптаций ФИЦКИА имени академика Лавёрова Уральского отделения РАН. Кроме того, для этих целей мы должны максимально использовать возможности и потенциал нашего научно-образовательного центра», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельская область выступила перед федеральным центром с инициативой создать на своей территории центр арктической медицины в 2019 году.