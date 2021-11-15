15 ноября 2021 | Время чтения 12 мин

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 8–14 ноября 2021 года стали: более тесные связи Ватикана и России могут принести пользу миру; ситуация на белорусско-польской границе не оставляет равнодушной Церковь в Германии; сотни тысяч афганских беженцев в Иране могут направиться в Европу; католики и православные поссорились из-за визита папы в Грецию; в Великобритании и Израиле представлены новые законодательные инициативы по признанию Геноцида армян.

Станислав Стремидловский, , 17:10 — REGNUM



Обзор католической прессы Иван Шилов © ИА REGNUM

Папа Римский Франциск назвал мигрантов важным ресурсом возрождения и миссии Церкви, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик принял на частной аудиенции участников международной конференции, организованной пастырским фондом епископата Италии Migrantes на тему «Итальянцы в Европе и христианская миссия». В своей речи Франциск отметил три аспекта, призванных помочь Церкви стать закваской новой евангелизации в Европе. Во-первых, в мигрантах часто видят «чужаков» и замечают лишь их отличия, однако в действительности они являются «значимой частью всех нас»: об этом говорит история итальянских эмигрантов, среди которых была также семья папы, уехавшая в Аргентину. Во-вторых, отметил понтифик, следует всегда помнить, что Европа — это общий дом, населенный миллионами итальянских эмигрантов и мигрантов из других стран, которые «обновляют лицо городов и стран». В-третьих, речь идет о свидетельстве веры итальянских общин в европейских странах. В конце речи Франциск подчеркнул, что мигранты представляют собой важный ресурс для возрождения Церкви и ее миссии в Европе. При этом молодые иностранцы, нередко потерянные в новых условиях и одинокие, должны почувствовать внимание со стороны Церкви и ее пастырей, идущих с ними и посреди них.

Секретарь Святого престола по отношению с государствами архиепископ Пол Галлахер считает, что более тесные связи Ватикана и России могут принести пользу миру, сообщает National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США). 9 ноября Галлахер в Москве провел переговоры с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Архиепископ отметил, что Святой престол в отношении Сирии считает «жизненно важным» обсуждение при посредничестве ООН проекта новой конституции страны, которое позволит найти «политическое решение», чтобы установить мир после более чем 10 лет войны и позволить беженцам, в том числе многим христианам, вернуться домой. Отвечая на вопрос о кризисе, связанном с мигрантами, пытающимися пересечь белорусско-польскую и белорусско-литовскую границы, Галлахер сказал, что позиция Святого престола исходит из того, что он говорит всякий раз в подобной ситуации: страны должны «выполнять свои обязанности в отношении мигрантов и беженцев». Критикуя «оттеснение» беженцев польскими военными, архиепископ отметил, что Католическая церковь в Польше призывает людей воспринимать мигрантов и беженцев не как «цифры», а «как людей, таких же, как и все мы, которые оказались в очень серьезном положении».

Архиепископ Пол Галлахер и глава МИД РФ Сергей Лавров Mid.ru

Ряд польских священников и мирян в социальных сетях раскритиковали архиепископа Галлахера за его заявления в Москве относительно миграционного кризиса на белорусско-польской границе, информирует Polonia Christiana (Краков, Польша). «Мне как священнослужителю очень жаль, что поляки должны слышать такие слова представителя Церкви после встречи с таким хитрым, опасным и бесчеловечным человеком, как российский министр. Боже, благослови Польшу», — написал отец Даниэль Ваховяк. «Этот понтификат Святого престола снова унижает европейские католические народы. То же самое сделал Ватикан с хорватами, когда приостановил канонизацию кардинала Степинаца. За его счет апостольская столица наладила хорошие отношения с православными Церквями. То же самое и здесь», — считает Горан Андриянич. «Святой Иоанн Павел II переворачивается в могиле», — огорчен Антони Тшмель. «Ватикан в тени красной звезды», — заявил Войцех Муха.

Благотворительная организация Caritas Polska открывает «шатры надежды» на границе с Белоруссией, рассказывает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Эти пункты размещены в основном в Белостокской архиепископии. По словам сотрудников Caritas Polska, жители приграничья «борются не только со страхом, но и с очень трудными дилеммами. С одной стороны, их заботит чувство собственной безопасности, заботы о своих семьях и близких, а с другой, присутствует моральное обязательство помогать нуждающимся мигрантам». В этом контексте «шатры надежды» служат цели материальной поддержки людей, которые уже помогают мигрантам, «мы хотим дать им чувство материальной защищенности». При этом помощь, которую предлагают в «шатрах надежды», оказывается в соответствии с польским законодательством. Если будет необходимо уведомить правоохранительные органы о присутствии незаконно попавшего в Польшу мигранта, это будет сделано.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Ситуация на белорусско-польской границе не оставляет равнодушной Церковь в Германии, отмечает Katholisch.de (Бонн, Германия). Как заявил исполнительный директор католической благотворительной организации Renovabis Томас Шварц, президент Белоруссии Александр Лукашенко, очевидно, «использует тяжелое положением ни в чем не повинных людей, чтобы оказать давление на Европейский союз и внести раскол в международное сообщество». В то же время Шварц раскритиковал позицию Польши и ЕС. Понятно, что Варшава хочет предотвратить незаконное пересечение границы. Однако «в соответствии с принципами международного гуманитарного права людям, ищущим защиты, должна быть предоставлена возможность ходатайствовать о предоставлении убежища». Что касается ЕС, то он оказался не готовым «к эскалации на белорусско-польской границе и бесчеловечному обращению с беженцами там». Шварц призвал немецкий парламент как можно скорее заявить о готовности Германии принять беженцев из этого района. Кроме того, Берлин должен потребовать от Польши не прибегать к насилию против мигрантов, поскольку такое поведение несовместимо с европейскими представлениями о правах человека. Заместитель директора Иезуитской службы по делам беженцев (JRS) в Германии Стефан Кесслер раскритиковал польских пограничников за «акты насилия против беженцев». Тот факт, что ситуация на белорусско-польской границе обострилась, является также «результатом сотрудничества ЕС с автократами, такими как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган», добавил заместитель директора JRS. Это делает международное сообщество «зависимым от сомнительных партнеров и, следовательно, уязвимым для шантажа». Кесслер выразил резкую критику в адрес и. о. министра внутренних дел Хорста Зеехофера, который недавно говорил о «гибридной угрозе» в контексте беженцев на границе.

Беженцы на белорусско-польской границе Gpk.gov.by

Благотворительные организации осуждают обращение Лукашенко с беженцами, заявляет KATHPRESS (Вена, Австрия). Международное общество по правам человека (ISHR), базирующееся во Франкфурте-на-Майне, оценивает «инструментализацию мигрантов режимом в Минске как преступление против человечности и акт войны против Европы» и предупреждает о новой холодной войне между польскими и белорусскими властями». ISHR «обвиняют Лукашенко в том, что он намеренно завозил в Белоруссию мигрантов из Афганистана, Ирака или Сирии, а затем отправлял их через границу с целью дестабилизации Евросоюза». Организация требует, чтобы «власть имущие были привлечены к ответственности перед Международным уголовным судом». Точно так же «необходимо предотвратить дальнейшее сближение Белоруссии и России».

Catholic.by (Минск, Белоруссия) публикует коммуникат апостольского нунция в Белоруссии архиепископа Анте Йозича в связи с кризисом с мигрантами на белорусско-польской границе. «Католическая церковь с большим вниманием наблюдает за сложившейся ситуацией, связанной с кризисом с мигрантами на белорусско-польской границе, — констатирует нунций. — Тысячи человек, выходцев из различных стран Ближнего Востока и соседних стран, в поисках лучшей жизни бегут от многочисленных трудностей, в которые они попали в своих родных странах, и стремятся найти другое место жительства для себя и своих семей. Независимо от нынешнего политического кризиса в Белоруссии, кризис с мигрантами требует срочных конкретных решений для контроля над потоками миграции и солидарности всех, чтобы пойти навстречу людям, особенно детям и женщинам, которые на протяжении многих дней остаются блокированными на границе Белоруссии с ЕС. Католическая церковь всегда близка к тем, кто страждет или же находится в трудных жизненных обстоятельствах, и посредством своей организации Caritas стремится прийти с гуманитарной помощью тем, кто в ней нуждается. Я доволен тем, что епархиальные Caritas этой страны, равно как и Caritas в Польше, начали сбор помощи для многочисленных мигрантов, которые ожидают незамедлительных и долгосрочных решений. Церковь молится о разрешении этой чрезвычайной ситуации и просит о действиях также в политической сфере ради спасения человеческих жизней. В этом смысле папа Франциск недавно выступил с призывом относительно других потоков мигрантов в ЕС, прося «обеспечить мигрантам достойные условия жизни и доступ к процедурам по предоставлению убежища». В данный момент необходима солидарность всех, чтобы прежде всего спасать жизни людей и чтобы прийти к наилучшему решению для тех, кто находится на границе. Невозможно просто смотреть на тысячи людей, оказавшихся на границе между жизнью и смертью, ожидая долгосрочных решений. Призываю власти всех заинтересованных стран действовать решительно и быстро, чтобы найти хотя бы временные решения ради спасения жизней людей. Я приглашаю всех верующих католиков продолжать молиться о скорейшем разрешении настоящего кризиса с мигрантами в стране».

Архиепископ Анте Йозич и президент Белоруссии Александр Лукашенко President.gov.by

Сотни тысяч афганских беженцев в Иране — это гуманитарная бомба замедленного действия для Европы, пишет AsiaNews (Рим, Италия). В течение нескольких недель, со скоростью 4—5 тысяч человек в день, афганцы более или менее регулярно пересекали иранскую границу, спасаясь от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Общее число их в Иране составляет порядка нескольких сотен тысяч мужчин, женщин и детей. И последствия затронут не только Иран, но и Европу, которая уже борется с миграционным кризисом на белорусско-польской границе. Многие афганские беженцы предупреждают, что хотят отправиться в Европу через Средиземное море.

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас посетил Рим перед визитом папы Франциска, передает Crux (Денвер, США). Ранее он провел видеоконференцию с секретарем Святого престола по отношениям с государствами архиепископом Полом Галлахером, в ходе которой они обсудили события в регионе в более широком контексте. Когда понтифик окажется на Кипре, ожидается, что проблема миграции станет ключевым вопросом его выступлений, а также будет сказано о диалоге и христианско-мусульманских отношениях. С 1974 года остров разделен между киприотами-греками на Юге и киприотами-турками на Севере, лишь Турция признала «Турецкую Республику Северного Кипра». Для остальной части международного сообщества присутствие Турции на севере Кипра считается оккупацией, а Республика Кипр признана единственным законным государством.

Католики и православные поссорились из-за визита папы в Грецию, сообщает The Tablet (Лондон, Великобритания). Лидеры Католической церкви на Кипре и в Греции приветствовали неожиданный визит папы Франциска в регион, который запланирован на начало декабря. Они назвали его шансом наладить диалог. Глава Маронитской католической церкви на Кипре архиепископ Салим Сфейр заявил, что средиземноморские христиане на Средиземноморском острове надеются, что паломничество понтифика станет «временем надежды и веры» после 47 лет турецкой оккупации северных территорий острова. Однако несколько православных иерархов выразили протест по поводу планов папы Франциска, предупредив, что они приведут к скандалу и расколу. Митрополит Пирейский Серафим предупредил греков, что «аморальный визит» может «осквернить наши священные земли». В открытом письме митрополит Коницкий Андрей сообщил правительству премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, что он признает право государства пригласить понтифика на празднование независимости Греции, но обеспокоен «тем, что делать греческой Церкви, когда ватиканский еретик ступит на освященную землю нашей родины». Как заявил митрополит Коницкий, «если наш Синод примет участие в мероприятиях в честь Франциска, это абсолютно точно вызовет огромный скандал».

Благовещенский собор в Афинах (сс) George E. Koronaios

Архиепископ Львова Мечислав Мокшицкий встретился с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, информирует CREDO (Каменец-Подольский, Украина). В настоящее время Мокшицкий исполняет обязанности председателя Конференции католического епископата Украины. Его беседа с премьером стала возможностью поблагодарить Шмыгаля за содействие в возвращении дома, в котором ранее располагалась католическая духовная семинария латинского обряда во Львове. Строение принадлежит к архитектурному комплексу, частью которого является помещение курии Львовской архиепархии латинского обряда и храм Сретения Господня, дело с возвращением которого до сих пор не решено. Также Мокшицкий обсудил с главой правительства текущие вопросы отношений между государством и Католической церковью на Украине, уделив внимание общим проектам и инициативам. Обе стороны выразили надежду на визит на Украину папы Франциска.

В Великобритании и Израиле представлены новые законодательные инициативы по признанию Геноцида армян, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Представители британской Палаты общин единогласно выразили поддержку законопроекту, предложенному «в первом чтении» парламентарием Тимом Лоутоном в пользу признания Геноцида армян. Все 646 членов Палаты общин проголосовали за вынесение его «во втором чтении» на сессии 22 марта 2022 года, а затем на утверждение Палаты лордов. В Израиле некоторые представители оппозиционных партий представили в Кнессет законопроект, предполагающий официально признать систематические массовые убийства армян, совершенные в Анатолии в 1914—1916 годах, в качестве «геноцида» и объявить в Израиле 24 апреля днем памяти жертв. Законопроект был представлен межпартийной группой парламентариев, принадлежащих к партиям ШАС и «Ликуд».

Вечный огонь в память о геноциде армян. Ереван, Армения Սէրուժ Ուրիշեան

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».