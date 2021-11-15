Пхеньян, , 13:58 — REGNUM В МИД КНДР осудили Германию за отправку фрегата в акваторию Корейского полуострова.

КНДР Иван Шилов © ИА REGNUM

В статье под названием «Надо помнить о неприглядном прошлом», опубликованной на сайте МИД КНДР, говорится, что отправка военного корабля в Азиатско-Тихоокеанский регион является открытым враждебным актом соучастия во враждебной политике США в отношении КНДР и грубым посягательством на суверенитет страны.

«Германия пытается оправдать свои действия красивыми фразами, что, мол, «хотят внести вклад в обеспечение мира и безопасности Индо-Тихоокеанского региона», но этим она не сможет скрыть свои намерения совать свой нос в этот регион для реализации коварных военно-политических целей», — говорится в сообщении.

В МИД КНДР также акцентировали внимание на том, что европейские страны, включая Германию, отправляя свои военные корабли, пытаются продемонстрировать свою значимость и повысить свой международный имидж, однако это лишь вызывает насмешку.

«Особенно те страны, которые имеют неприглядное прошлое минувшего века, должны как никто задуматься о зарубежной военной миссии, — говорится в статье. — Любое военное действие в горячей точке, которая и без того находится в состоянии острой напряженности, может при малейшей неосторожности вызвать необратимые последствия, и если в будущем обострится ситуация, то Германия ни в коем случае не может уйти от ответственности за это».

Напомним, что 5 ноября фрегат ВМС Германии «Бавария» прибыл в Токио для мониторинга незаконной морской деятельности в Восточно-Китайском море и акватории Японии.