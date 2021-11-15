Москва, , 13:57 — REGNUM В «Автодоре» остро стоит вопрос оптимизации издержек управления. Об этом 15 ноября заявил руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В совещании принял участие председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко Admoblkaluga.ru

«Могу сказать, что за последние два года, Владимир Владимирович, сделано достаточно много. Причём, наверное, значимость больших объектов, как, допустим, ЦКАД или Москва — Нижний Новгород — Казань, как раз и говорит о том, что если мы пойдём в обычном режиме, будем каждый шаг совершать, то мы вообще победы не добьёмся», — заявил Петушенко.

«Сегодня и «нормативная гильотина» включена, которая позволяет вообще очень многие вопросы дебюрократизировать, потому что это один сложных периодов. Этот проход, который необходимо запустить по нашим дорогам, он требуется, конечно, в самом начале мощного движения», — указал он.

Президент России Владимир Путин в ответ порекомендовал изучить эффективность работы бюрократического аппарата в «Автодоре».

"Вы над этим абсолютно точно поработайте. Бюрократическая составляющая деятельности самого аппарата, и нормативное регулирование, даже внутри компании — надо внимательно посмотреть на это. И, конечно, один из ключевых вопросов — это стоимость», — указал он.