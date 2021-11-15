Путин посоветовал «Автодору» изучить эффективность своей бюрократии
Москва, 15 ноября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В «Автодоре» остро стоит вопрос оптимизации издержек управления. Об этом 15 ноября заявил руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Могу сказать, что за последние два года, Владимир Владимирович, сделано достаточно много. Причём, наверное, значимость больших объектов, как, допустим, ЦКАД или Москва — Нижний Новгород — Казань, как раз и говорит о том, что если мы пойдём в обычном режиме, будем каждый шаг совершать, то мы вообще победы не добьёмся», — заявил Петушенко.
«Сегодня и «нормативная гильотина» включена, которая позволяет вообще очень многие вопросы дебюрократизировать, потому что это один сложных периодов. Этот проход, который необходимо запустить по нашим дорогам, он требуется, конечно, в самом начале мощного движения», — указал он.
Президент России Владимир Путин в ответ порекомендовал изучить эффективность работы бюрократического аппарата в «Автодоре».
"Вы над этим абсолютно точно поработайте. Бюрократическая составляющая деятельности самого аппарата, и нормативное регулирование, даже внутри компании — надо внимательно посмотреть на это. И, конечно, один из ключевых вопросов — это стоимость», — указал он.