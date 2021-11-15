Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM Пользователи социальных сетей оставили большое количество негативных комментариев в связи с расширением списка мест обязательного предъявления QR-кодов в Санкт-Петербурге с 15 ноября. ИА REGNUM ознакомилось с мнением людей.

Проверка QR-кода сертификата вакцинации Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, вслед за театрами, музеями, концертами, цирками и другими зрелищами предъявлять QR-код теперь необходимо в бассейнах, фитнес-центрах и других спортивных и физкультурных залах, при посещении развлекательных заведений, а также на церемонии бракосочетания. На очереди, с 1 декабря, магазины и общепит.

Общее отношение комментаторов к предпринятым мерам негативное. Большинство пользователей не поддерживает постановление правительства Санкт-Петербурга в части QR-кодов и приравнивает эти меры к ограничению свободы. Жители опасаются, что эпидемия отступит, а QR-коды останутся. При этом очень многие уверены в бессмысленности этой меры в отношении борьбы с COVID-19.

Наиболее активными были пользователи социальных сетей «ВКонтакте» и Facebook, оставлявшие свои комментарии под постами о новых правилах.

Вот, что, например, пишут пользователи «ВКонтакте» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена):

Michel Michel: «Всем, кто требует коды, бойкот! Скоро эти бизнесы молить будут покупателей прийти! Учитывая что ТЦ бенефициары та самая элита — двойная польза! Против сегрегации — это прямое нарушение Конституции. Запросы депутатам отправлены. Никто не вправе мне навязывать участие в медицинских опытах. Вам нужны коды, а не здоровье людей. В Беларуси никаких ограничений нет».

«Потом признают что эти QR-коды были бессмысленны для борьбы с вирусом, но оставят их навсегда!», — считает Андрей П.

«Испортили все предпраздничное настроение. Особенно вот этой новой инициативой про 21 день ожиданий для получения кода. Дебилизм», — пишет Ириночка К., имея в виду, что после прививки вакциной «Спутник Лайт» приходится ждать присвоения QR-кода три недели.

Среди прочего некоторые пользователи ссылаются на действующее законодательство, а также на практику других стран.

«Это сейчас модная тенденция! Президент и правительство говорят что вакцинация добровольная, а потом правительство принимает антиконституционный закон который нарушает все мыслимые и не мыслимые права граждан что необходим зеленый паспорт и всё!», — возмущен Миша Л.

Но российская специфика никуда не денется и здесь: строгость законов в России смягчается необязательностью их исполнения.

«Если б мы жили где-нибудь в Германии и все жители были очень сознательными, то да — отсутствие кода осложняло бы жизнь… Но мы в России, явно уже через неделю все частные заведения будут открыты по условному стуку «славянский шкаф», — уверен Юрий Г.:

Высказывая мнение о введение новых ограничительных мер, некоторые пользователи строят свои комментарии на личных догадках и теориях.

Нина Ш.: «QR-коды вводятся сейчас повсеместно, чтобы люди начали к ним привыкать. Ведь если у человека резко отнять всю свободу, он будет сопротивляться. А если отнимать ее постепенно и незаметно шаг за шагом, не говоря конечной цели, то человек также будет постепенно ее отдавать. Ему будет казаться, что проще немного уступить и потерпеть, чем сопротивляться. А очнется он уже тогда, когда клетка электронного концлагеря захлопнется полностью!»

«В семантике самого слова вакци (НАЦИ)я присутствует объяснение всего того, что сейчас происходит во всем мире. Ибо только вакциНАЦИСТЫ могут такое творить. Полагаю и судьба у них будет аналогичной судьбе их собратьев — просто нацистов», — рассуждает Iurii L.

Есть и те, кто комментирует происходящее с черным юмором и сарказмом.

Ося З.: «В брак вступать с кодом, а в последний путь без кода, ведь там его не спрашивают».

Денис Я.: «Правильно! Нам здоровые и замужние не нужны!»

Однако находятся пользователи, которые поддерживают меры правительства Санкт-Петербурга:

«Ну вот и правильно делают! Надо вводить обязательную вакцинацию! Хватит власти бояться, люди умирают!», — пишет Сергей Е.

«В Европе так всех подряд колют. На работу не возьмут без прививки. Чем же Россия хуже? Надо значит надо», — считает Svet Lana.

Пользователь социальной сети Twitter с ником «астрокактус» поделился своим опытом использования QR-кода: «У меня сейчас на ресепшене фитнес хауса не сработал с первого раза QR-код, я почувствовал себя преступным антипрививочником и чуть не умер со стыда. Если мне стало неловко за глюк считывателя, то насколько отбиты планки у тех, кто покупает сертификаты?»

Действительно, проблема незаконного получения QR-кода остается актуальной и по сей день. И на фоне количества негативных оценок самого введения кодов, можно прогнозировать увеличение приобретения поддельных сертификатов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге с 15 ноября расширяется сфера применения QR-кодов