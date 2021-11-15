Владикавказ, , 16:00 — REGNUM В Северной Осетии пресечена деятельность преступной группы, распространявшей наркотики. Задержаны два гражданина одной из стран Средней Азии. При них было обнаружено 124 свертка с порошком белого цвета, сообщили 15 ноября в пресс-службе регионального управления МВД,

Наркотики

В общей сложности, как показала экспертиза, содержимого пакетов хватило бы на тысячу разовых доз. Распространять героин двое задержанных планировали путем закладок на территории республики. Однако уже на другой день после приезда во Владикавказ их задержали сотрудники ППС.

В отношении 24-летнего и 28-летнего иностранцев возбуждено уголовное дело о сбыте наркотических средств или их аналогов, совершенном организованной группой в крупном размере. В рамках расследования их арестовали. Злоумышленники признались в содеянном, за совершенное преступление фигурантам дела грозит до 20 лет лишения свободы.

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