Пермь, 15 ноября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. В Перми с группы мошенников суд взыскал 1,4 млн рублей, полученных в результате противоправной деятельности. Об этом сообщает краевая прокуратура.

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По данным ведомства, ранее двое пермяков были осуждены за мошенничество и получили условные сроки. В течение трех лет (с 2015 года) злоумышленники, не являясь медработники, изготавливали и продавали гражданам поддельные медицинские документы с диагнозами, позволяющими получить освобождение от военной службы. В ход шли оргтехника и фиктивные печати.

Своих клиентов мошенники вводили в заблуждение, общая передать денежные вознаграждения врачам. На самом деле деньги присваивались. Проданные медсправки не давали возможности получить освобождение от прохождения военной службы. По делу в качестве пострадавших было признано 25 человек.