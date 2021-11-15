Минск, , 13:55 — REGNUM На пограничном переходе на границе Белоруссии и Польши мигранты из стран Ближнего востока перебрались за колючую проволоку, которая была установлена белорусскими пограничниками. Об этом 15 ноября сообщает издание «СБ.Беларусь сегодня» в своем Телеграмм-канале.

Мигранты Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Мигранты перебрались через колючую проволоку, установленную белорусскими пограничниками», — говорится в сообщении.

Также указывается, что у ограждений из-за этого в течение некоторого времени образовалась давка и добавляется, что беженцы продолжают прибывать к пропускному пункту «Брузги» на границе двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава МИД Греции обсудит в Брюсселе ситуацию в Белоруссии.