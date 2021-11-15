, 13:55 — REGNUM Во время пандемии COVID-19 число смертей от наркотиков по Германии резко возросло, так как правила социального дистанцирования и отсутствие надлежащей финансовой помощи существенно затрудняют работу специалистов. Об этом сообщило немецкое агентство DW.

Четвертая волна распространения COVID-19 снежным комом обрушилась на Германию, при этом число новых случаев заражения коронавирусом достигло рекордных значений. Пандемия оказала огромное влияние на здравоохранение и другие государственные учреждения. Кроме того, пандемия повлекла за собой новый виток смертности от наркомании.

Это отражено в статистике: количество смертей, связанных с употреблением наркотических веществ, в 2020 году выросло на 13 процентов.

«Начало пандемии было ужасным», — заявил Урс Кётнер, глава «Freiraum Hamburg», ассоциации, которая предлагает консультации и первую помощь для наркоманов. Организация действует с 1993 года и финансируется департаментом здравоохранения Гамбурга.

«В связи с действующими правилами дистанцирования компании пришлось сократить число оказываемых услуг и клиентов, о которых она заботится. При этом за последние 18 месяцев государственной помощи практически не поступало», — отметил Кётнер.

Он также сообщил: «Вначале мы получали много пожертвований. Однако правительство двигалось слишком медленно. В результате стало невозможно должным образом реагировать на неотложные медицинские нужды».

Опыт Кётнера совпадает с результатами исследования, согласно которому совместное потребление алкоголя и рецептурных лекарств с тяжелыми наркотиками увеличилось, в то время как цепочки поставок наркотических веществ (в отличие от многих потребительских товаров), на удивление, не прервались.