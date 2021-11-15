Красногорск, 15 ноября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Подмосковье идет на спад. Об этом свидетельствует опубликованная 15 ноября статистика оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, передает корреспондент ИА REGNUM.

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За минувшие сутки на территории региона было подтверждено 2666 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 289 случаев больше аналогичного показателя 14 ноября. Тогда на территории региона коронавирус был подтвержден у 2955 человек, а днем ранее — у 2891 жителя Подмосковья.

Отметим, что всего 15 ноября в России было выявлено 38 420 новых случаев заражения коронавирусом.