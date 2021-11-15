Вашингтон, , 13:59 — REGNUM Американская актриса Дакота Джонсон рассказала о карьере своей бабушки, актрисы Типпи Хедрен. Об этом 15 ноября пишет издание BuzzFeed.

Дакота Джонсон Скриншот с YouTube

По словам Джонсон, режиссёр Альфред Хичкок «разрушил» карьеру её бабушки. «…она (Типпи Хедрен — ИА REGNUM) не хотела спать с ним, и он терроризировал её. Он никогда не привлекался к ответственности», — заявила актриса.

ИА REGNUM напоминает, что Типпи Хедрен сыграла главную роль в фильмах Хичкока «Птицы» и «Марни». После участия в кинолентах режиссёра актриса практически перестала сниматься.

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