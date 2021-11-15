Тверь, , 13:52 — REGNUM Строительство объектов газификации завершено в поселке Фирово, Калининском, Рамешковском, Осташковском и Старицком районах Тверской области, об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Газовые сети Пресс-служба правительства Тверской области

«Программа газификации Верхневолжья стала одной из наиболее масштабных. Это наш шанс привести газ в каждый район области», — отметил ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В настоящее время в регионе завершилось строительство межпоселкового газопровода от села Киверичи до деревни Алешино Рамешковского района (второй этап), внутрипоселковых газовых сетей в поселке Фирово (второй этап), в деревне Старо-Ямская Старицкого района, в деревне Новая Слобода Калининского района, деревнях Залучье, Жулево, Никольское, Нескучное, М. Ронское, Б. Ронское в Осташковском районе, межпоселкового газопровода д. Славное — д. Савкино — д. Бочарниково — д. Тестово. Все эти объекты входят в региональную адресную инвестиционную программу (АИП).

В рамках адресной программы также планируется сдать внутрипоселковые сети в поселках Жарковский и Молоково и обеспечить газоснабжение жилого фонда и перспективных участков в районе деревень Алексеевское, Гришкино и деревни Скулино Кимрского района.

В 2021 году, кроме того, ожидается завершение строительства распределительных сетей в деревне Благуново Калязинского района, внутрипоселковых сетей в поселке Гузятино Бологовского района, разводящих сетей в деревне Тихорево Рамешковского района.

Программа развития газоснабжения и газификации на 2021−2025 годы была подписана Тверской областью и Газпромом в 2020 году в соответствии с поручением президента РФ. В рамках данной программы в 2021 году в Тверской области вводят в эксплуатацию 209 км межпоселковых и распределительных сетей, газифицируют 26 населенных пунктов, свыше 2700 домов и квартир.

Отметим, что приоритетное значение имеет газификация 13 ранее не газифицированных северо-восточных и юго-западных территорий Тверской области. Всего до 2026 года в регионе благодаря вводу 1100 км газовых сетей и 150 км газопроводов-отводов будет обеспечена газификация порядка 100 тыс. домовладений и 120 котельных в населенных пунктах.