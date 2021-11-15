Москва, 15 ноября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Директору Федеральной службы безопасности Александру Бортникову продлили срок полномочий на службе после его 70-летия, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Бортников

«Не могу ответить точно по сроку, на какой срок продлили, мне нужно уточнить… Да (продлили), он продолжает работать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Бортников 15 ноября отмечает 70-летие, он возглавляет Федеральную службу безопасности с 2008 года.