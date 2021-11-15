Москва, , 13:52 — REGNUM Вопрос с трудовыми ресурсами стал одним из наиболее сложных в период экономического восстановления после кризиса. Об этом 15 ноября заявил руководитель компании «Автодор» Вячеслав Петушенко на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

В совещании принял участие председатель правления Государственной компании «Автодор» Вячеслав Петушенко Admoblkaluga.ru

«Один из сложных вопросов на сегодняшний день. Мы в периоде понимаем, что нужно до 20 тысяч народа принимать. Один из участков у нас делают коллеги из Китая, но вообще вопрос с трудовыми ресурсами — один из сложных», — заявил Петушенко.

«Работа у нас высокопрофессиональная, техника очень сложная. Если раньше нам нужны были рабочие неквалифицированные, то сегодня — практически нет, поэтому проблема есть. У нас работают мощные предприятия, самые сильные предприятия в нашей дорожной отрасли, которые обеспечены инженерно-техническим персоналом. А с рабочими все вопросы, которые сейчас поднимаются, я так понимаю, мы их сумеем решить», — указал он.