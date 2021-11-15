Ереван, 15 ноября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Ни одно из сёл в Сюникской области Армении не оказалось изолированным после размещения Азербайджаном на трассе Капан — Чакатен пропускного пункта. Об этом говорится в распространённом 15 ноября пресс-службой Совета безопасности Армении.

ИА REGNUM Дорога из Капана в Ковсакан

По данным ведомства, скоро будет готова дорога, по которой можно объезжать участки, взятые Баку под контроль.

«Правительство Армении приняло меры по созданию новой дорожной сети в Сюнике, эта сеть в скором времени будет готова», — заявили в ведомстве.

Ранее мэр Капана Геворк Парсян заявил журналистам, что после установки Азербайджаном нового пропускного пункта жители шести сёл в муниципалитете, чтобы доехать до районного центра должны вместо нескольких километров проехать 150.

Стоит отметить, что 12 сентября на дороге Горис — Капан, проходящей по Сюникской области Армении, сотрудники полиции Азербайджана также установили пост на участке, который заходит на подконтрольную Баку территорию, если учитывать карты советского периода. В октябре там сделали таможенные пункты.