Улан-Удэ, 15 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. В Детской республиканской клинической больнице Бурятии провели операцию по удалению гигантской врождённой опухоли-тератомы новорожденному ребёнку. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Drkb_03 Операция по удалению врождённой опухоли-тератомы новорожденному ребёнку в Бурятии

«Ребёнок родился месяц назад с нормальным весом, можно сказать вполне здоровым, если бы не эта огромная врожденная опухоль в нижней части спины. Откладывать ее удаление далее было нельзя», — отметили в ведомстве.

Маленького пациента прооперировал профессор Юрий Козлов, который для этого прибыл в Улан-Удэ.

Операция длилась более трёх часов и завершилась успешно. К настоящему времени младенец переведён в отделение реанимации для наблюдения в раннем послеоперационном периоде.

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