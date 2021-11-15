Москва, 15 ноября, 2021, 13:50 — ИА Регнум. Отключение более половины корпоративных номеров мобильной связи могут быть отключены от услуг связи позволить обелить этот сектор рынка связи, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО Андрей Лобода.

Pixabay.com Вышка мобильной связи

«Серый» сегмент пользователей мобильной связи начал формироваться в России еще 20 лет назад на фоне бурного проникновения услуг операторов мобильной связи. Сегодня на руках российских граждан количество sim-карт для подключения к сотовой связи составляет порядка 260 млн штук.

Это значит, что у каждого совершеннолетнего жителя России в среднем есть 2−3 сим-карты и несколько мобильных телефонов. «Левые» контракты на сотовую связь по-прежнему предлагают торговцы в людных местах больших городов.

Корпоративные тарифы имеют особую популярность и востребованность среди корпоративных заказчиков. По свежим данным Минцифры РФ, сегодня из 32 млн корпоративных sim-карт подтверждено лишь 13,3 млн.

Для ускорения регистрации на портале «Госуслуги очевидно нужны слаженные действия всех участников рынка, особенно операторов сотовой связи.

Внесение сведений конечных пользователях позволит значительно обелить этот сектор рынка, который традиционно был в «серой» зоне неизвестности.

Операторы вынуждены постоянно искать новые каналы продаж, сегодня сотовые контракты доступны покупателям повсеместно в онлайн и офлайн.

Важнейшая задача операторов — избежать репутационных потерь и снижения выручки в сегменте оказания услуг корпоративным заказчикам. Блокировка корпоративных sim-карт представляется все-таки крайним негативным вариантом в решении вопроса.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины корпоративных номеров могут быть отключены от услуг связи с декабря в России, писал «Коммерсант».

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