Джакарта, , 13:49 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что таблетки от COVID-19 планируется доставить в Индонезию к концу 2021 года, сообщает Kompas.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: поиск лекарств и обязательная вакцинация — трансляция»

«Ожидается, что препарат поступит в Индонезию к концу года, и мы готовы использовать его в следующем году», — заявил министр здравоохранения страны.

Разрешение на экстренное использование препарата может быть выдано Управлением по контролю за продуктами и лекарствами в начале декабря.

Индонезия купит около миллиона таблеток против коронавируса от компании Merck.

Как сообщало ИА REGNUM, действие ограничений по коронавирусу в Индонезии завершается 15 ноября 2021 года.

Подробнее в материале: Действие ограничений по коронавирусу завершится в Индонезии