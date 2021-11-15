Ташкент, , 13:46 — REGNUM Учения вооружённых сил Узбекистана и Казахстана пройдёт в окружном полигоне «Термез» с 17 по 24 ноября, сообщает Газета. уз со ссылкой на Министерства обороны Казахстана.

«Цель совместных манёвров — повышение совместимости и уровня взаимодействия вооружённых сил двух государств в ходе решения совместных задач», — говорится в публикации.

Отмечается, что со стороны Казахстана в учении примут участие свыше 100 военнослужащих, будет задействовано звено многофункциональных истребителей Су-30СМ, военно-транспортные самолеты С-295, тактические беспилотные летательные аппараты.

«В учебно-боевые задачи казахстанских подразделений войдёт проведение поисково-разведывательной операции, отработка действий подразделений боевого охранения при уничтожении передовых отрядов противника, отражение наступления и последующая ликвидация незаконных вооружённых формирований, эвакуация с поля боя раненых и вышедшей из строя техники», — сообщает военное ведомство.

Ранее, совместные с Узбекистаном учения «Щит-2021» прошли в Казахстане на полигоне «Матибулак» в Джамбулской области.